В Набережных Челнах откроют пункты обучения гражданской обороне

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В Набережных Челнах планируют создать учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. Соответствующий проект постановления исполкома города проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, пункты будут организовывать по месту жительства населения на базе организаций, в том числе жилищно-эксплуатационных и социальных учреждений. Основной задачей станет подготовка неработающих жителей к действиям при чрезвычайных ситуациях, а также информирование и консультирование горожан по вопросам безопасности.

Всего в Набережных Челнах планируют организовать 26 учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне. Из них 24 разместят на базе управляющих компаний, еще два – во Дворцах культуры «КАМАЗ» и «Энергетик».

Для обучения планируют формировать группы по 15–20 человек. Базовая программа рассчитана на 15 учебных часов в год. Занятия будут посвящены способам защиты при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также угрозах военного времени.

Кроме того, в пунктах жители смогут получить информацию о порядке эвакуации, расположении временных укрытий и сборных эвакуационных пунктов, а также о средствах индивидуальной и коллективной защиты. Для самостоятельного изучения планируют распространять памятки, буклеты и другие учебные материалы.

В документе также предусмотрено проведение смотров-конкурсов на лучший учебно-консультационный пункт раз в два года. Для организации занятий помещения должны оснастить техническими средствами обучения, наглядными материалами и оборудованием для отработки практических навыков.