В Набережных Челнах откроется новый подшипниковый завод за 7 млрд рублей

На аппаратном совещании мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сообщил о запуске нового промышленного проекта.

Одним из крупнейших промышленных предприятий России является челнинская холдинговая компания ТЭМПО, объединяющая семь самостоятельных заводов, производящих продукцию для разных отраслей экономики. Компания зарекомендовала себя как надежный производитель с высокопрофессиональной командой.

Следующим крупным проектом станет открытие нового подшипникового завода стоимостью 7 миллиардов рублей. В рамках проекта планируется создание 800 новых рабочих мест. Сейчас ведется поставка и наладка оборудования, а производство и испытание пробных изделий запланировано на третий квартал 2026 года.

По словам мэра, челнинские предприятия продолжают активно работать с институтами развития по привлечению средств из федерального бюджета. Так, в этом году Фондом развития промышленности поддержано шесть проектов на общую сумму 6,5 млрд рублей. Еще четыре проекта находятся на рассмотрении.