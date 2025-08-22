В Набережных Челнах осенью высадят 500 кустов гортензий

Высадить 500 кустов гортензий собираются в Набережных Челнах этой осенью. Об этом сообщил заместитель директора по общим вопросам МУП «Парк культуры и отдыха» Радиф Гайсин, его слова приводят «Челнинские известия».

Он напомнил, что осенью прошлого года и весной этого года в городе уже появилось 200 кустов, которые хорошо прижились и успешно перезимовали. По словам Гайсина, выбор был сделан в пользу многолетних растений. Проспекты и улицы Челнов украсят три вида гортензий: их цветки сначала будут белыми, затем в процессе цветения постепенно приобретут розовый и зеленый оттенки.

Замдиректора отметил, что на зиму растения будут обрезать, чтобы на следующий год они цвели еще более пышно. Для города подобрали районированные сорта, которые легко выдерживают зиму без потерь.

В дальнейшем планируется продолжить озеленение: новые кусты гортензий появятся также весной 2026 года.

Облагораживание городской среды соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».