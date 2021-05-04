В Набережных Челнах объявили о завершении отопительного сезона

Завтра, 5 мая, в Набережных Челнах отключат отопление во всех жилых домах и на других объектах города, сообщил заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев.

«Отключение отопления возможно при условии, что в течение пяти дней средняя суточная температура держится на уровне +8 градусов по Цельсию и выше. По этому алгоритму город работает в течение многих лет. В 2019 году отопительный сезон в Челнах завершился 7 мая, в прошлом году — 4 мая, в этом — отключение произойдет 5 мая», — сообщил представитель исполкома.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что весь жилой фонд Автографа обеспечен пунктами автоматического регулирования тепла.