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Ру Тат
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4 мая 2021  16:10
Эльвира Мухаметдинова

В Набережных Челнах объявили о завершении отопительного сезона

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Завтра, 5 мая, в Набережных Челнах отключат отопление во всех жилых домах и на других объектах города, сообщил заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев.

«Отключение отопления возможно при условии, что в течение пяти дней средняя суточная температура держится на уровне +8 градусов по Цельсию и выше. По этому алгоритму город работает в течение многих лет. В 2019 году отопительный сезон в Челнах завершился 7 мая, в прошлом году — 4 мая, в этом — отключение произойдет 5 мая», — сообщил представитель исполкома.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что весь жилой фонд Автографа обеспечен пунктами автоматического регулирования тепла.

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