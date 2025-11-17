news_header_top
Общество 17 ноября 2025 11:16

В Набережных Челнах обновили 13,6 км трассы М-7 «Волга»

Фото: пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

На участке трассы М-7 «Волга» с 1047-го по 1061-й километр в черте города Набережные Челны, включающем Казанский проспект и Мензелинский тракт, провели работы по устранению износа, деформаций и трещин. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

На этом участке уложили асфальтобетонное покрытие, разработанное методом объемно-функционального проектирования с учетом климатических особенностей региона и интенсивности движения. Кроме того, были досыпаны обочины и нанесена дорожная разметка термопластиком.

Защитные слои и слои износа устраиваются только при отсутствии повреждений конструктивных элементов дорожного покрытия. При этих видах работ обновляется исключительно верхний слой, который подвержен износу и образованию колеи. Основная цель слоя износа – продление срока службы покрытия и повышение его сцепных свойств.

По данным ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», в 2025 году в Татарстане защитные слои и слои износа устроили на 20 участках федеральных дорог общей протяженностью 209,458 километра.

Фото: пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

#трасса м-7 волга #ремонт дорог #Набережные Челны #волго-вятскуправтодор
