В Набережных Челнах новый 128-квартирный дом получил заключение о соответствии

Новый 128-квартирный дом в жилом комплексе «Богатырь» Набережных Челнов получил заключение о соответствии проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба Инспекции Госстройнадзора РТ.

В ходе выездной проверки инспекторы Северо-Восточного территориального органа ведомства не нашли никаких нарушений на объекте долевого строительства. Общая площадь квартир 17-этажного жилого дома составляет 7320,30 кв. метра. Площадь всего здания с подземной частью — 10 573,30 кв. метра.

Техзаказчиком и генподрядчиком после возобновления работ выступило ООО «СМК „РОСТ“», застройщиком — ООО «Свой дом».