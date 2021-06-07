news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
7 июня 2021  10:00
Эльвира Мухаметдинова

В Набережных Челнах назвали предприятия с высоким уровнем зарплат

news_top_970_100

Предприятия с самыми высокими зарплатами назвали на деловом понедельнике в администрации Набережных Челном. Рейтинг возглавляет Картонно-промышленный комбинат, где средняя заработная плата составляет 80 тысяч рублей.

«Неудивительно, что на КБК — очереди из желающих трудоустроиться туда», — отметил мэр Челнов Наиль Магдеев.

Хорошую зарплатную конкуренцию местным производителям составляют и заводы по производству  бытовой техники «Хайер». Так, средний уровень доходов работающих на  заводе по выпуску телевизоров сегодня —  60 тысяч рублей, на производстве стиральных машин и холодильников — 50 тысяч рублей.

Корпорация «Хайер» суммарно уже вложил в строительство и запуск заводов 10 млрд рублей, создал 1,4 тыс рабочих мест. В ближайшие два года намерен инвестировать ещё 9 млрд рублей, создать дополнительно тысячу рабочих мест.

«Очень часто приходится слышать от руководителей челнинских предприятий жалобы на кадровый голод. Рецепт  прост — платите достойную зарплату, и люди к вам потянутся. Мы заинтересованы именно в таком подходе при привлечении трудовых ресурсов. Ибо высокая заработная плата –  это высокий уровень социальной защищенности населения», — подчеркнул глава города.

 

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное