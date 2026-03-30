В Набережных Челнах назвали добросовестных налогоплательщиков и должников

Начальник налоговой инспекции города Диана Сагетдинова на совещании с хозяйственными руководителями представила список организаций, систематически соблюдающих налоговое законодательство, а также обнародовала перечень предприятий, на которых работает больше всего должников по имущественным налогам.

По словам Сагетдиновой, своевременное и полное исполнение налоговых обязательств является одним из ключевых принципов функционирования финансовой системы государства. Несоблюдение сроков уплаты ведет к возникновению задолженности перед бюджетами всех уровней.

В перечне организаций с наибольшей задолженностью значатся «КАМАЗ», «Хаир», «Ремдизель» и другие. Мэр города Наиль Магдеев поручил проработать вопрос с руководителями компаний, чтобы те «попросили» своих подчиненных погасить задолженность.

«Хочу отметить «КАМАЗ», а именно Галиакберова Сиреня Фатыховича, который занимается снижением задолженности по физическим лицам. Изначально сумма задолженности составляла 13 миллионов рублей, а количество сотрудников-должников – более трех тысяч. На сегодняшний день эта цифра значительно снизилась, и они обещают в кратчайшие сроки максимально отработать задолженность. Прошу руководителей всех организаций города провести беседы в коллективах и довести до каждого сотрудника информацию о важности исполнения налоговых обязательств», – подчеркнула Сагетдинова.

Она также отметила, что, несмотря на снижение задолженности по имущественным налогам к началу года на 19,6% (или на 48 млн рублей), ее общий уровень остается значительным – 198 млн рублей. Наибольшая часть приходится на транспортные средства – почти 119 млн, имущество – 65 млн, землю – 14 млн рублей.

«Я думаю, каждый руководитель предприятия может повлиять на своего сотрудника и попросить в удобной тактической форме погасить задолженность за имущество, которым его работник владеет. Там не такие уж большие деньги», – прокомментировал мэр Наиль Магдеев.

Сагетдинова также подчеркнула важность примера добросовестных налогоплательщиков. «Мы ценим вклад социально ответственных предприятий, которые не допускают задолженности и строго соблюдают налоговое законодательство. Призываю все организации следовать их примеру, обеспечивая своевременность и полноту уплаты налогов», – отметила она.

На совещании были представлены данные о компаниях, нарушавших налоговые обязательства в прошлом году, а также выделены предприятия, которые систематически исполняют свои обязательства и могут служить примером для других.