В Набережных Челнах назначен новый руководитель отдела опеки и попечительства

Распоряжением исполкома Набережных Челнов на должность начальника отдела опеки и попечительства назначена Наталья Максимова. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр Автограда Наиль Магдеев.

«Человек опытный, имеет хороший послужной список в работе органов образования. Это человек, который проработал долгие годы в детском дошкольном учреждении, школе. Последнее место работы — заместитель директора по учебной работе в средней общеобразовательной школе №28 нашего города», — представил градоначальник нового руководителя.

Магдеев пожелал успехов Наталье Максимовой, отметив, что ее новый пост — непростой и ответственный, а коллег попросил оказать поддержку новому руководителю.