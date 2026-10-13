news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 13 октября 2026 18:29

В Набережных Челнах нашли старый скребок для очистки обуви – декроттуар

Читайте нас в
В Набережных Челнах нашли старый скребок для очистки обуви – декроттуар

Автор блога «Музей „КАМАЗа“» Александр Чухонцев обнаружил в 23-м комплексе Набережных Челнов необычный элемент городской застройки – декроттуар. Это специальный уличный скребок, который помогает очищать подошву обуви от грязи, снега, глины и песка перед входом в дом, сообщают «Челнинские известия».

Находка напоминает о временах, когда город только строился, а грязь оставалась не только на промышленных площадках, но и во дворах жилых домов.

По словам Чухонцева, в Набережных Челнах до сих пор сохранились следы той эпохи. Например, у входов в некоторые подъезды дома 23/12 можно увидеть металлические приспособления для очистки обуви от грязи.

Декроттуары устанавливали перед входами в здания, чтобы жители могли очистить подошвы перед тем, как зайти в дом. Сегодня такие конструкции служат напоминанием об истории застройки Набережных Челнов.

Фото: https://max.ru/channel_museumkamaza

#Набережные Челны
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Студенты Татарстана могут получить транспортный грант до 11 тыс. рублей

Студенты Татарстана могут получить транспортный грант до 11 тыс. рублей

13 октября 2026
Октябрь в роли августа: аномальное тепло до 24 градусов накроет Татарстан

Октябрь в роли августа: аномальное тепло до 24 градусов накроет Татарстан

12 октября 2026
Новости партнеров