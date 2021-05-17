В Набережных Челнах начались гидравлические испытания тепловых сетей

Сегодня в Набережных Челнах стартовала опрессовка тепловых сетей, она пройдет в шесть этапов, сообщили в исполкоме города.

Специалистам компании «Набережночнлнинские тепловые сети» предстоит проверить на прочность более 700 километров трубопровода. Работы будут проводиться поэтапно: два этапа пройдут в юго-западной части города и четыре — в северо-восточной.

Первый этап начнется с юго-западной части Челнов. С 17 по 30 мая включительно горячей воды не будет в поселках ЗЯБ, Замелекесье — в 25-м, 26-м микрорайонах.

«По нормативам срок отключения горячей воды может составлять полмесяца. Но тепловики обещали приложить все усилия, чтобы уложиться в кратчайшие сроки. Практика показывает, что в большинстве случаев горячая вода возвращается в квартиры уже в первую неделю после отключения», — отметили в исполкоме.