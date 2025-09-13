В Набережных Челнах начали работу осенние сельскохозяйственные ярмарки

В Набережных Челнах стартовал сезон сельхозярмарок. Свежие продукты от фермеров Татарстана теперь можно приобрести каждую субботу с 8:00 до 15:00 на трех площадках – ипподроме, в агропарке «Южный» и у стадиона «Строитель».

Открытие посетил руководитель исполнительного комитета Набережных Челнов Фарид Салахов. Он пообщался с производителями, поинтересовался результатами урожая и пожелал им успешной торговли.

«Сегодня мы начинаем хорошую традицию: открываем осенние ярмарки, чтобы наши жители имели возможность приобрести самые свежие продукты. Хочу выразить слова благодарности производителям Мензелинского, Менделеевского, Тукаевского, Агрызского, Актанышского, Муслюмовского и Сармановского районов, которые ежегодно приезжают в Набережные Челны с качественной продукцией, которую вырастили с любовью и заботой», – отметил Фарид Салахов.

Для удобства покупателей исполнительный комитет заранее подготовил площадки: оборудованы парковки, навесы, специальные места для разделки мяса, туалеты и торговые точки. Перед поступлением на прилавки вся продукция проходит контроль соответствующими службами.

С самого утра горожане пришли за покупками. Продажи будут продолжаться до декабря.