В Набережных Челнах начали работу осенние сельскохозяйственные ярмарки
В Набережных Челнах стартовал сезон сельхозярмарок. Свежие продукты от фермеров Татарстана теперь можно приобрести каждую субботу с 8:00 до 15:00 на трех площадках – ипподроме, в агропарке «Южный» и у стадиона «Строитель».
Открытие посетил руководитель исполнительного комитета Набережных Челнов Фарид Салахов. Он пообщался с производителями, поинтересовался результатами урожая и пожелал им успешной торговли.
«Сегодня мы начинаем хорошую традицию: открываем осенние ярмарки, чтобы наши жители имели возможность приобрести самые свежие продукты. Хочу выразить слова благодарности производителям Мензелинского, Менделеевского, Тукаевского, Агрызского, Актанышского, Муслюмовского и Сармановского районов, которые ежегодно приезжают в Набережные Челны с качественной продукцией, которую вырастили с любовью и заботой», – отметил Фарид Салахов.
Для удобства покупателей исполнительный комитет заранее подготовил площадки: оборудованы парковки, навесы, специальные места для разделки мяса, туалеты и торговые точки. Перед поступлением на прилавки вся продукция проходит контроль соответствующими службами.
С самого утра горожане пришли за покупками. Продажи будут продолжаться до декабря.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.