В Набережных Челнах началась прививочная кампания от гриппа

В Набережных Челнах стартовала вакцинация от гриппа. В город поступило 70 тысяч доз вакцины, 15 тысяч горожан уже привились. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщила замначальника территориального отдела Роспотребнадзора по Республике Татарстан Лемуза Нафигуллина.

«В первую очередь прививаются дети в организованных коллективах, работники образовательных учреждений, медицинские работники, работники жилищно-коммунальной сферы, транспорта, лица старше 60 лет и беременные. Вакцина в городе в достаточном количестве», — сообщила Нафигуллина.

Также в городе продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Всего в город поступило 139 265 доз вакцин.

«Первым компонентом вакцинировано 127 161 человек, вторым компонентом 110 459 человек», — уточнила заместитель руководителя Управления здравоохранения Айгуль Бурганова.

На 20 сентября в Набережных Челнах зарегистрировано 3 693 лабораторно подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекции. Показатель составляет 703 на 100 тысяч населения, это на 0,9% ниже среднереспубликанского значения. Под медицинским наблюдением находится 100 человек, снято с медицинского наблюдения 9 558 в связи с выздоровлением и истечением срока меднаблюдения.

Роспотребнадзор продолжает работу по соблюдению антиковидных мер на объектах торговли, точках общепита, промышленных предприятиях, образовательных учреждениях: в школах проводятся утренние фильтры, были проверены все избирательные участки, продолжается работа с прибывшими из-за рубежа гражданами, на не сдавших ПЦР-тесты составлены три протокола.

«Коронавирусная инфекция не ушла никуда. Работу необходимо продолжать. Цифры особого оптимизма не внушают. Мы видим, что и количество обращений, и количество заболевших не уменьшается. Альтернативы вакцине нет и в ближайшее время не будет», — отметил градоначальник Наиль Магдеев.