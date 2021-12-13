В Набережных Челнах наблюдается отток пассажиров из общественного транспорта

В Набережных Челнах продолжается снижение пассажиропотока в общественном транспорте. Если до пандемии автобусами и трамваями ежедневно пользовались 100 тыс. человек, в начале пандемии — 85 тыс., то сейчас эта цифра составляет 69 тыс. Об этом на деловом понедельнике сообщил первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

По словам спикера, на маршрутах города работают 73 трамвая и 274 автобуса, проводятся ежедневные проверки QR-кодов у пассажира.

«Путь один — вакцинироваться, для того чтобы самому не заболеть и остаться живым и здоровым, а также чтобы не быть источником распространения инфекции. Да, количество пассажиров уменьшилось, но это показатель того, что вакцинация — это единственный путь, чтобы остаться живым и здоровым», — констатировал мэр Наиль Магдеев.

За минувшую неделю на 68 пассажиров выписаны административные протоколы за отсутствие QR-кодов, на основании которых им будут выписаны штрафы.