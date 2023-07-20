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В Набережных Челнах на заводе «ТЭМПО» загорелась кровля и погрузчики
Пользователи социальных сетей опубликовали кадры, на которых запечатлели густой черный дым на территории завода «ТЭМПО».
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на заводе загорелась кровля здания на площади 50 квадратных метров. Огонь также охватил два погрузчика, площадь горения составила 16 квадратных метров.
Сообщение о выделении черного густого дыма на территории завода ТЭМПО поступило в 18.23.
Пожар был локализован в 18.45 и через пять минут полностью ликвидирован. Повреждены 2 погрузчика и поликарбанат на кровле здания.
В результате возгорания никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.
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