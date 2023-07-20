В Набережных Челнах на заводе «ТЭМПО» загорелась кровля и погрузчики

Пользователи социальных сетей опубликовали кадры, на которых запечатлели густой черный дым на территории завода «ТЭМПО».

Фото: © социальные сети

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на заводе загорелась кровля здания на площади 50 квадратных метров. Огонь также охватил два погрузчика, площадь горения составила 16 квадратных метров.

Сообщение о выделении черного густого дыма на территории завода ТЭМПО поступило в 18.23.

Пожар был локализован в 18.45 и через пять минут полностью ликвидирован. Повреждены 2 погрузчика и поликарбанат на кровле здания.

В результате возгорания никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.