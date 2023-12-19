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В Набережных Челнах на свет появился пятитысячный ребенок за год
В Набережных Челнах зарегистрировали пятитысячного малыша, рожденного с начала этого года. Ею стала девочка – родители назвали ее Ульяна.
Малышка родилась в многодетной семье Рамиля и Юлии Саяховых. У них подрастают трое сыновей — Данил, Кирилл и Тимофей, семья очень ждала появления на свет дочери.
«Поздравляем семью с рождением дочери! Желаем семье всех благ, мира, достатка, любви. Пусть детки растут крепкими и здоровыми, веселыми и любознательными!» — поздравили родителей в телеграм-канале городской администрации.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске назвали самые популярные имена малышей в 2023 году.
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