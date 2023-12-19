В Набережных Челнах на свет появился пятитысячный ребенок за год

Фото: телеграм-канал администрации Набережных Челнов

В Набережных Челнах зарегистрировали пятитысячного малыша, рожденного с начала этого года. Ею стала девочка – родители назвали ее Ульяна.

Малышка родилась в многодетной семье Рамиля и Юлии Саяховых. У них подрастают трое сыновей — Данил, Кирилл и Тимофей, семья очень ждала появления на свет дочери.

«Поздравляем семью с рождением дочери! Желаем семье всех благ, мира, достатка, любви. Пусть детки растут крепкими и здоровыми, веселыми и любознательными!» — поздравили родителей в телеграм-канале городской администрации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске назвали самые популярные имена малышей в 2023 году.