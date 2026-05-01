В Набережных Челнах на субботнике высадили более 600 деревьев

Сегодня в Набережных Челнах прошел субботник, в ходе которого провели уборку городских территорий и высадили более 600 деревьев, сообщили в Управлении информационной политики и по связям с общественностью.

В мероприятии приняли участие руководитель Исполнительного комитета Фарид Салахов, заместитель главы муниципального образования Ирина Сагидуллина, депутаты Госсовета и Городского совета, руководители и сотрудники структурных подразделений исполкома, представители Молодежного парламента, а также сотрудники «Парка культуры и отдыха».

Посадка деревьев прошла на набережных Габдуллы Тукая и Фикрята Табеева, а также в Парке Победы.

Руководитель исполкома Фарид Салахов отметил, что 1 мая – большой праздник Весны и Труда, и жители в очередной раз выходят на территории города, чтобы сделать его еще красивее.

Общегородской субботник продолжается. Проводится уборка и благоустройство общественных территорий, внутридворовых проездов и мест массового отдыха. Коллектив администрации района вместе с председателями ТОС вышел на субботник в сквер имени Мусы Джалиля.