В Набережных Челнах на ремонт и строительство дорог направят более 2 млрд рублей

В Набережных Челнах в этом году на ремонт и строительство дорог будет направлено более 2 млрд рублей. Об этом на заседании городского Совета по итогам социально-экономического развития сообщил глава города Наиль Магдеев.

«Продолжается реконструкция автодороги по улице Гостева со строительством мостового перехода. В первом квартале этого года начнется реконструкция автодороги Набережные Челны – Водозабор в сторону Тукаевского района – населенный пункт Азьмушкино и поселок Новый», – рассказал градоначальник.

Кроме того, по словам Магдеева, будут отремонтированы дороги по проспекту Дружбы народов, улице Шамиля Усманова, а также к социально значимым объектам, внутриквартальные дороги и подъезд к садоводческому обществу «Гидростроитель».

«Одной из задач муниципальной власти является обеспечение безопасности дорожного движения и улучшение качества дорог. В прошлом году на ремонт автодорог было направлено более 1 млрд рублей», – отметил докладчик.

Мэр Набережных Челнов подчеркнул, что за прошлый год было ликвидировано 13 мест концентрации ДТП, аварийность в городе снизилась на 4,5%. «А это спасенные жизни и здоровье челнинцев», – резюмировал он.