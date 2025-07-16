В Набережных Челнах на работу устроены 12 переселенцев из Сирии

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах на работу официально приняты 12 переселенцев из Сирии. Все они теперь трудятся на Предприятии автомобильных дорог, помогая поддерживать чистоту и порядок на улицах города.

Сейчас переселенцы живут в Челнах всего три месяца. Работают под сирийскую музыку, которая напоминает им о доме. Возвращаться пока не собираются – война и разруха оставили слишком много боли. Среди новых сотрудников есть люди с высшим образованием. Так, Иман Хассан – художница, а Алья Набиль – инженер-строитель. Однако языковой барьер пока мешает им устроиться по специальности.

«Я приехала из Сирии, потому что в моей стране тяжело жить и идет война. В Челнах мне нравится, я учу русский язык», – поделилась Иман.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Переселенцы из Сирии не говорят ни по-русски, ни по-английски. Поэтому общение с коллегами происходит при помощи онлайн-переводчиков. Но, несмотря на такие трудности, сирийцы нашли общий язык со старожилами предприятия.

«Сегодня они только вышли первый день, но уже видно, что стараются. Девушка общительная, с ней легко», – заметила сотрудница Предприятия автодорог Римма Нуртдинова.

Переселенцы уже включились в повседневную деятельность: красят ограждения, убирают мусор, ухаживают за зелеными зонами вдоль дорог. Они официально трудоустроены, обеспечены спецодеждой, проходят смену вместе с другими работниками, добираясь на вахтовом автобусе. Единственное отличие – живут пока не в своих домах, а в специально отведенных комнатах.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Люди пришли работать, они не ленятся. Мы рады им, потому что кадров действительно не хватает», – подчеркнул Айдар Мугинов, исполняющий обязанности начальника ДРЭУ-1.