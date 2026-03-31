В Набережных Челнах на площади 600 «квадратов» сгорел ангар с мусором

В Набережных Челнах произошел крупный пожар на Автосборочном проезде, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о возгорании поступило накануне в 19:43. Уже через семь минут на место прибыли первые пожарные расчеты. Огонь охватил металлический ангар площадью 600 кв. метров, где сортировали, прессовали и хранили мусор.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности №2. Открытое горение удалось ликвидировать к 21:20.

Пострадавших нет. Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.