news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 31 марта 2026 08:47

В Набережных Челнах на площади 600 «квадратов» сгорел ангар с мусором

Читайте нас в
Телеграм

В Набережных Челнах произошел крупный пожар на Автосборочном проезде, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о возгорании поступило накануне в 19:43. Уже через семь минут на место прибыли первые пожарные расчеты. Огонь охватил металлический ангар площадью 600 кв. метров, где сортировали, прессовали и хранили мусор.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности №2. Открытое горение удалось ликвидировать к 21:20.

Пострадавших нет. Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

#крупный пожар #Набережные Челны #ГУ МЧС по РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
Алексей Песошин провел очередное заседание Совета директоров «Сетевой компании»

В ряде домов Авиастроительного и Московского районов Казани на сутки отключат воду

Новости партнеров