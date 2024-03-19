В Набережных Челнах мужчина получил семь суток ареста за аббревиатуру АУЕ* в паспорте

Суд в Набережных Челнах назначил мужчине семь суток ареста за аббревиатуру АУЕ* в паспорте, передает пресс-служба суда.

Как выяснилось, в начале февраля мужчина, находясь в спецприемнике, предъявил паспорт, где вместо подписи была символика запрещенной в России криминальной субкультуры.

В суде челнинец заверил, что подписался девичей фамилией своей матери. Стоит также отметить, что мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, отбывал наказание в различных исправительно-трудовых колониях.

Учитывая отношение челнинца к совершенному правонарушению, отсутствие постоянного места работы, судья посчитал необходимым назначить наказание в виде административного ареста на семь суток. В свою очередь паспорт направят в Управление по вопросам миграции УМВД Челнов для рассмотрения вопроса о его недействительности и уничтожении.

* Признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ