В Набережных Челнах может появиться производство современных саморезов

Резидент ТОСЭР «Набережные Челны» планирует запустить производство современных саморезов с цинк-ламельным покрытием. На эти цели компании «Тэмпо-Метиз» будет выделено 136,9 млн рублей льготного займа из Фонда развития промышленности, сообщают «Челнинские известия».

Как сообщили в компании, в настоящее время доля импорта на рынке строительно-бытовых саморезов находится на уровне 75%. Открытие производства поможет уменьшить долю зарубежной продукции до 70%.

Кроме того, новый проект позволит создать 41 рабочее место. Общий объем инвестиций составит почти 274 млн рублей.