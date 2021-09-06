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Ру Тат
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6 сентября 2021  00:18

В Набережных Челнах может появиться производство современных саморезов

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Резидент ТОСЭР «Набережные Челны» планирует запустить производство современных саморезов с цинк-ламельным покрытием. На эти цели компании «Тэмпо-Метиз» будет выделено 136,9 млн рублей льготного займа из Фонда развития промышленности, сообщают «Челнинские известия».

Как сообщили в компании, в настоящее время доля импорта на рынке строительно-бытовых саморезов находится на уровне 75%. Открытие производства поможет уменьшить долю зарубежной продукции до 70%. 

Кроме того, новый проект позволит создать 41 рабочее место. Общий объем инвестиций составит почти 274 млн рублей.

#тосэр набережные челны #новое производство
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