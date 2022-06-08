В Набережных Челнах «лежачих полицейских» заменят шумовыми полосами

В Набережных Челнах для повышения безопасности дорожного движения вместо «лежачих полицейских» установят шумовые полосы, пишет газета «Челнинские известия».

«В этом году шумовые полосы появятся на проспекте Мира и улице Абдуллы Алиша, проспекте Залесный, на пересечении проспектов Мира и Автозаводский, Чулмана и Хасана Туфана, на проспекте Набережночелнинский в районе Пединститута, Альметьевском тракте – возле дома №2», – говорится в сообщении.

Кроме того, на светофорах, установленных на проспекте Яшьлек, появятся световые секции с режимом бело-лунного мигания. Это послужит напоминанием водителю о том, что при повороте на перекрестке нужно пропустить переходящих дорогу пешеходов.

Мигающие секции в светофоры добавят на перекрестке улицы Гостева и проспекта Фомичева, а также еще на шести участках основных перекрестков города.

Шумовые полосы – специальная разметка в виде рельефных линий, при проезде по которым шины автомобиля вибрируют.