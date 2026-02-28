В Набережных Челнах летом проведут Всероссийский слет студенческих отрядов

В конце июня 2026 года в автограде состоится Всероссийский слет студенческих отрядов. Мероприятие приурочат ко Дню молодежи, 400-летию Набережных Челнов и 50-летию выпуска первого КАМАЗа. Об этом «Челнинским известиям» сообщил министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров.

Глава ведомства отметил, что предварительно слет запланирован на последние числа июня. Организаторы намерены совместить его с празднованием Дня молодежи, который отмечается 27 июня. По словам министра, планируется пригласить ветеранов строительства КАМАЗа и города, а также студентов и молодежь, чтобы вместе погрузиться в историю, узнать, как создавался завод и строился автоград.

Участники слета смогут посетить предприятия автогиганта, городские музеи и специальные театрализованные постановки, приуроченные к юбилейным датам.

Всероссийский слет студенческих отрядов — главный ежегодный форум РСО, где подводят итоги трудового года, чествуют лучшие отряды и регионы, а также проводят фестивали, объединяющие тысячи участников со всей страны. Мероприятие ежегодно проходит в разных городах в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».