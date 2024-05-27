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В Набережных Челнах легковушка влетела в припаркованный автобус, водитель в реанимации
Накануне вечером на проспекте Сююмбике в Набережных Челнах произошло серьезное ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.
По данным ведомства, 19-летний водитель «Лада Гранта» не выбрал безопасную скорость и влетел в припаркованный автобус «Нефаз». К счастью, в салоне автобуса никого не было.
«В результате столкновения 19-летнего водителя доставили в реанимацию, а 20-летнего пассажира госпитализировали», – отметили в ведомстве.
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