В Набережных Челнах легковушка влетела в припаркованный автобус, водитель в реанимации

Накануне вечером на проспекте Сююмбике в Набережных Челнах произошло серьезное ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Фото: © ГИБДД Набережных Челнов

По данным ведомства, 19-летний водитель «Лада Гранта» не выбрал безопасную скорость и влетел в припаркованный автобус «Нефаз». К счастью, в салоне автобуса никого не было.

«В результате столкновения 19-летнего водителя доставили в реанимацию, а 20-летнего пассажира госпитализировали», – отметили в ведомстве.