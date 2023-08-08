В Набережных Челнах легковушка сбила 4-летнюю девочку на велосипеде

Накануне вечером в Набережных Челнах сбили 4-летнюю девочку на тротуаре. Об этом «Татар-информу» сообщили Госавтоинспекции Набережных Челнов.

Как выяснилось, женщина-водитель Geely, двигаясь по улице Раскольникова, не выбрала безопасную скорость и сбила 4-летнюю девочку на велосипеде.

В результате ДТП ребенок получил ушиб голеностопного сустава.

«Обстоятельства и степень виновности участников происшествия установят в ходе административного расследования», – отметили в ведомстве.