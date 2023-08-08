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Руc Тат
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Происшествия 8 августа 2023 14:24

В Набережных Челнах легковушка сбила 4-летнюю девочку на велосипеде

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Накануне вечером в Набережных Челнах сбили 4-летнюю девочку на тротуаре. Об этом «Татар-информу» сообщили Госавтоинспекции Набережных Челнов.

Как выяснилось, женщина-водитель Geely, двигаясь по улице Раскольникова, не выбрала безопасную скорость и сбила 4-летнюю девочку на велосипеде.

В результате ДТП ребенок получил ушиб голеностопного сустава.

«Обстоятельства и степень виновности участников происшествия установят в ходе административного расследования», – отметили в ведомстве.

#госавтоинспекция #Набережные Челны #сбили девочку
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