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В Набережных Челнах легковушка сбила 4-летнюю девочку на велосипеде
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Накануне вечером в Набережных Челнах сбили 4-летнюю девочку на тротуаре. Об этом «Татар-информу» сообщили Госавтоинспекции Набережных Челнов.
Как выяснилось, женщина-водитель Geely, двигаясь по улице Раскольникова, не выбрала безопасную скорость и сбила 4-летнюю девочку на велосипеде.
В результате ДТП ребенок получил ушиб голеностопного сустава.
«Обстоятельства и степень виновности участников происшествия установят в ходе административного расследования», – отметили в ведомстве.
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