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Ру Тат
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16 июня 2021  10:54
Эльвира Мухаметдинова

В Набережных Челнах коммунальщики спасли кота из мусоровоза

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В Набережных Челнах коммунальщики спасли кота из мусоровоза, сообщают местные волонтеры.

«Кот домашний, породистый — вислоухий британец. Как он угодил в мусоровоз, непонятно. Не хочется думать, что хозяева выкинули животное как хлам в мусоропровод. Может, сам запрыгнул... В любом случае, если бы коммунальщики его вовремя не заметили, то его раздавило бы прессом», — сообщили неравнодушные граждане.

Теперь спасенному коту ищут хозяев, старых или новых.

«Нужны очень надежные ручки, чтобы больше мальчишка не оказывался в смертельной опасности», — отмечают зоозащитники.

 

#мусоровоз #спасли кота
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