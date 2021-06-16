В Набережных Челнах коммунальщики спасли кота из мусоровоза, сообщают местные волонтеры.

«Кот домашний, породистый — вислоухий британец. Как он угодил в мусоровоз, непонятно. Не хочется думать, что хозяева выкинули животное как хлам в мусоропровод. Может, сам запрыгнул... В любом случае, если бы коммунальщики его вовремя не заметили, то его раздавило бы прессом», — сообщили неравнодушные граждане.

Теперь спасенному коту ищут хозяев, старых или новых.

«Нужны очень надежные ручки, чтобы больше мальчишка не оказывался в смертельной опасности», — отмечают зоозащитники.