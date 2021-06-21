В Набережных Челнах капремонт жилых домов выполнен на 51%

В Набережных Челнах программа капитального ремонта жилых домов выполнена на 51%, сообщил на деловом понедельнике заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

В этом году капитальный ремонт проводится в 150 домах по 319 видам работ на 1 млрд 462 млн рублей.

Большую часть затрат, а именно 914 млн рублей, взяли на себя жильцы домов, из бюджета республики на капремонт направлено 281 млн рублей, из бюджета города — 267 млн рублей.

Самым дорогостоящим видом работ стал ремонт фасада — 410 млн рублей. Его проведут в 46 домах. Второй по затратности оказалась замена лифтов (256 млн рублей), их обновят в 29 домах. Третью строчку рейтинга занял ремонт кровли. В 55 домах будут проведены работы на 175 млн рублей.

На сегодня в работе ведутся на 134 объектах, освоено 734 млн рублей, подписано актов о приемке работ на 57 млн рублей, сообщил Зуев.