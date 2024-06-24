В Набережных Челнах капремонт многоквартирных домов выполнен на 74%

В Набережных Челнах капитальный ремонт многоквартирных домов выполнен на 74%. Все работы планируется завершить до 15 августа. Об этом сообщил первый заместитель руководителя исполкома города Илья Зуев на деловом понедельнике.

«В программу капитального ремонта на 2024 год включено 114 многоквартирных домов, в которых проживают более 52 тыс. человек. Финансирование составляет свыше 1,8 млрд рублей», – рассказал докладчик.

Бюджет распределен следующим образом: деньги собственников составляют 70%, муниципального бюджета – 15% и республиканского – 15%, уточнил Зуев.

Он отметил, что программа капремонта на 2023 – 2025 годы сформирована на сумму около 4,7 млрд рублей. В нее вошли 498 объектов.

За период 2008 – 2023 годов в Набережных Челнах капитально отремонтированы 2 558 многоквартирных домов. На это было выделено более 18 млрд рублей.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал контролировать качество выполнения ремонтных работ.