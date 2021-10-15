В Набережных Челнах капитально обновят Дом дружбы народов «Родник»

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В Доме дружбы народов «Родник» в городе Набережные Челны начался капитальный ремонт. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Автограда.

«В настоящее время в ДДН „Родник“ ведутся подготовительные работы, позже будет выполнен капитальный ремонт. Специалисты обновят фасад, отремонтируют помещения, заменят инженерные системы, отремонтируют кровлю», — прокомментировал источник.

Дом дружбы народов «Родник» работает с 2000 года. В нем размещаются все имеющиеся в городе национальные объединения, каждое из них имеет собственную комнату, оформленную в национальном стиле. Кроме того, в Доме есть зрительный зал на 220 мест, чайхана и залы торжеств на 50 и 70 мест.

Коллектив Дома дружбы народов совместно с национальными объединениями проводит большую работу, направленную на развитие и сохранение многонациональной культуры народов, проживающих в городе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Фонд Шаймиева «Возрождение» направил на строительство соборной мечети в Набережных Челнах 5 млн рублей.