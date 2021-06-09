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Ру Тат
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9 июня 2021  21:34
Эльвира Мухаметдинова

В Набережных Челнах к Сабантую построят парковку возле майдана

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В Набережных Челнах накануне Сабантуя в форсированном режиме идет строительство парковочной площадки возле майдана в парке Прибрежный, где проходят все основные массовые городские мероприятия. К празднику плуга парковка будет открыта, заверили дорожники.

Вместимость площадки составит 450 машино-мест. Необходимость в стоянке возле праздничной площадки возникла уже давно, поскольку в Сабантуй, День молодежи, День республики и в другие торжества сюда съезжаются десятки тысяч горожан. Автомобилисты при этом вынуждены бросать машины на проспекте Чулман и во дворах ближайших микрорайонов.

На объекте работает одна дорожная бригада. Ей дана установка сдать стоянку «под ключ» к 19 июня.

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