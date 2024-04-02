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В Набережных Челнах к Первомаю расконсервируют восемь фонтанов
В Набережных Челнах идет подготовка всех фонтанов к эксплуатации, включающая очистку и расконсервацию, для обеспечения их запуска 1 Мая. Работы проводятся в рамках санитарного двухмесячника в Татарстане. Открытие фонтанов на аппаратном совещании анонсировал первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.
В городе всего восемь фонтанов: три — на бульваре Энтузиастов, а также на набережной имени Г. Тукая, площади Азатлык, бульваре Юных ленинцев, площади у ДК «Энергетик» и напротив остановки «Универсам».
Также Предприятием автомобильных дорог начата мойка входных павильонов 30 подземных переходов. «Требуется предусмотреть выполнение ремонтных работ и работ по очистке подземных переходов и прилегающих к ним территорий», — сообщил Зуев.
Помимо этого, арендаторам остановочных комплексов и МУП «ПАД» необходимо организовать мойку, ремонт, очистку остановочных павильонов от объявлений и граффити, добавил спикер.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах в этом году высадят 5,5 тыс. кустарников и деревьев.
Презентация: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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