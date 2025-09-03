news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 3 сентября 2025 12:21

В Набережных Челнах из-за опрессовки полностью отключили горячую воду

Читайте нас в
Телеграм

В Набережных Челнах с 2 сентября проходят итоговые гидравлические испытания тепловых сетей повышенным давлением, из-за чего во всем городе отключена горячая вода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Автограда со ссылкой на Набережночелнинские тепловые сети (НЧТС).

«Данные регламентные работы проводятся ежегодно перед началом нового отопительного сезона после завершения ремонтных работ», – подчеркнули в городской администрации.

На 3 сентября выявлено семь повреждений: шесть на магистральных и одно на внутриквартальных сетях. Службы НЧТС «в усиленном режиме ведут работу по их устранению».

Специалисты продолжают обходы и осмотры тепловых камер и сетей, протяженность которых превышает 740 километров. Также началось заполнение и прогрев одного из тепловодов ТЭЦ – Новый город. Это необходимо, чтобы начать возобновление горячего водоснабжения тех районов, где отсутствуют повреждения.

Как писали «Челнинские известия», в конце августа руководитель НЧТС Айрат Зайнуллин сообщил, что опрессовку планируется завершить до 15 сентября.

#Набережные Челны #отключение горячей воды
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане 50 женщин удостоены медали «Ана даны – Материнская слава»

В Татарстане 50 женщин удостоены медали «Ана даны – Материнская слава»

2 сентября 2025
«Шутка или доброе слово у хирурга всегда найдутся»: казанский врач о буднях на СВО

«Шутка или доброе слово у хирурга всегда найдутся»: казанский врач о буднях на СВО

2 сентября 2025