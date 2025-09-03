В Набережных Челнах из-за опрессовки полностью отключили горячую воду

В Набережных Челнах с 2 сентября проходят итоговые гидравлические испытания тепловых сетей повышенным давлением, из-за чего во всем городе отключена горячая вода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Автограда со ссылкой на Набережночелнинские тепловые сети (НЧТС).

«Данные регламентные работы проводятся ежегодно перед началом нового отопительного сезона после завершения ремонтных работ», – подчеркнули в городской администрации.

На 3 сентября выявлено семь повреждений: шесть на магистральных и одно на внутриквартальных сетях. Службы НЧТС «в усиленном режиме ведут работу по их устранению».

Специалисты продолжают обходы и осмотры тепловых камер и сетей, протяженность которых превышает 740 километров. Также началось заполнение и прогрев одного из тепловодов ТЭЦ – Новый город. Это необходимо, чтобы начать возобновление горячего водоснабжения тех районов, где отсутствуют повреждения.

Как писали «Челнинские известия», в конце августа руководитель НЧТС Айрат Зайнуллин сообщил, что опрессовку планируется завершить до 15 сентября.