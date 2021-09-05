В Набережных Челнах итоговую опрессовку проведут поэтапно

Заключительный этап опрессовки в Набережных Челнах будет разбит на этапы, пишут «Челнинские известия».

Отмечается, что в период с 6 по 8 сентября не будут проводиться работы в 1, 2, 3, 28, 29, 30 комплексах, а также в жилых домах — 54/14, 54/24а, 53/26, 53/21г, 53/27, 53/28, 53/44, 53/30, 53/42. На этих объектах горячую воду отключат в более поздние сроки. О дате в НЧТС сообщат дополнительно.

Ранее планировалось провести опрессовку тепловых сетей одновременно по всему городу.