В Набережных Челнах ифтары в Рамадан проведут в восьми мечетях
19 февраля у жителей Татарстана начнется обязательный пост в месяц Рамадан. В Набережных Челнах коллективные ифтары будут организованы в восьми мечетях. Разговения будут проводиться ежедневно с 19 февраля по 18 марта по следующим адресам:
- «Ихлас» (г. Набережные Челны, пос. Сидоровка, ул. Гвардейская, 9);
- «Тауба» (г. Набережные Челны, рабочий поселок ГЭС, Центральная улица, 6);
- «Абузяр» (г. Набережные Челны, ЗЯБ, ул. Крупской, 14А);
- «Мечеть прихода ГЭС» (г. Набережные Челны, рабочий поселок ГЭС, переулок А.Гайдара, 5 (3/26А));
- «Каусар» (г. Набережные Челны, 32-й комплекс, 24А);
- «Чаллы Яр» (г. Набережные Челны, Казанский проспект, 179);
- «Утыз Имяни» (г. Набережные Челны, микрорайон Замелекесье, ул. Аэродромная, 20);
- «Джамиг» (г. Набережные Челны, просп. Хасана Туфана, 23А).
Напомним, время совершения разговения совпадает с наступлением времени вечернего (магриб) намаза.