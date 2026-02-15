В Набережных Челнах ифтары в Рамадан проведут в восьми мечетях

Фото: © «Татар-информ»

19 февраля у жителей Татарстана начнется обязательный пост в месяц Рамадан. В Набережных Челнах коллективные ифтары будут организованы в восьми мечетях. Разговения будут проводиться ежедневно с 19 февраля по 18 марта по следующим адресам:

«Ихлас» (г. Набережные Челны, пос. Сидоровка, ул. Гвардейская, 9);

«Тауба» (г. Набережные Челны, рабочий поселок ГЭС, Центральная улица, 6);

«Абузяр» (г. Набережные Челны, ЗЯБ, ул. Крупской, 14А);

«Мечеть прихода ГЭС» (г. Набережные Челны, рабочий поселок ГЭС, переулок А.Гайдара, 5 (3/26А));

«Каусар» (г. Набережные Челны, 32-й комплекс, 24А);

«Чаллы Яр» (г. Набережные Челны, Казанский проспект, 179);

«Утыз Имяни» (г. Набережные Челны, микрорайон Замелекесье, ул. Аэродромная, 20);

«Джамиг» (г. Набережные Челны, просп. Хасана Туфана, 23А).

Напомним, время совершения разговения совпадает с наступлением времени вечернего (магриб) намаза.