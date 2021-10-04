В Набережных Челнах и Нижнекамске прошли уроки футбола с экс-игроками сборной России

Сегодня в Набережных Челнах и Нижнекамске состоялись уроки футбола с участием бывших игроков сборной России по футболу.

Утром Дмитрий Хлестов, Дмитрий Сычев, Динияр Билялетдинов и Руслан Пименов провели занятие на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. А в 14:00 аналогичный урок экс-звезды российского футбола провели для юных спортсменов из Нижнекамска на местном стадионе «Нефтехимик».

Завтра «Уроки футбола» пройдут в Бугульме, Альметьевске, Чистополе. 6 октября экс-футболисты на автобусе сборной России вернутся в Казань, чтобы провести инклюзивный матч с участием спортсменов с особенностями интеллектуального развития. А в заключительный день пробега, 7 октября, в 13:00 на стадионе «Центральный» в Казани состоится «Урок футбола» для детей из образовательных школ Казани.