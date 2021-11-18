В Набережных Челнах готовятся к сдаче два соципотечных дома

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В Набережных Челнах в настоящий момент готовятся к сдаче два дома, возведенные по программе социальной ипотеки: №63/16 на 216 квартир и №63/20 на 409 квартир. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Сейчас строители приступили к благоустройству придомовых территорий.

«Несмотря на объективные сложности, вызванные пандемией, строительство жилья и других важных социальных объектов идет в рамках запланированных графиков», — отмечается в управлении.

Помимо этого, на сегодняшний день продолжается строительство еще четырех домов по программе социальной ипотеки — №63/02, 63/03, 63/04, 63/14 на 170 квартир каждый.