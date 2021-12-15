В Набережных Челнах готовятся к открытию две лыжные трассы

В Набережных Челнах в этом зимнем сезоне будут открыты две лыжные трассы. Замруководителя исполкома Рамиль Халимов уточнил, что при благоприятных погодных условиях они начнут работать в парке «Прибрежный» (на 2, 3 и 5 км) и парке «Культуры и отдыха» поселка ГЭС — на 2 км.

В районе лыжных трасс будут организованы пункты проката на 100 пар лыж.

Также, по словам Халимова, в период новогодних праздников в городе будет проходить Фестиваль зимних видов спорта, который включит соревнования по хоккейному турниру, биатлону, лыжным гонкам, конькобежному спорту, волейболу на снегу.