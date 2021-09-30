В Набережных Челнах дзюдоисты поборолись за призы «КАМАЗа»

Фото: Федерация дзюдо РТ

В Набережных Челнах около 200 дзюдоистов из 25 регионов России вышли на татами побороться в лично-командном турнире среди юношей и девушек за призы ПАО «КАМАЗ» и в командных соревнованиях «Все звезды Татарстана».

После завершения церемонии открытия в формате «стенка на стенку» прошли схватки командного турнира по дзюдо «Все звезды Татарстана» между командами ветеранов и молодежи. В этом году молодость взяла верх над опытом, и переходящий командный кубок выиграла команда молодежи.

По итогам лично-командных соревнований первое место завоевали воспитанники спортшколы «Олимпийский» (г. Набережные Челны). На втором месте — дзюдоисты спортивного клуба «Мужество» (г. Самара), на третьем — команда спортклуба «Спарта» (г. Ульяновск).

Все победители и призеры турнира были отмечены медалями, памятными призами и денежными сертификатами.

Напомним, что первый всесоюзный турнир по дзюдо на «Призы Камаза» состоялся в 1978 году. Он был организован легендарным тренером-камазовцем Михаилом Климовым. На протяжении 15 лет в Челнах собирались самые перспективные юноши-дзюдоисты Советского Союза. Были годы, когда в турнире принимали участие представители всех 15 союзных республик. Статус этого турнира был настолько высок, что он считался неофициальным первенством страны. В разные годы в турнире на «Призы Камаза» принимали участие олимпийский чемпион Назим Гусейнов, призер Олимпийских игр 2004 г. Виталий Макаров, чемпион мира по дзюдо Николай Ожогин, а также неоднократный чемпион Европы Дмитрий Морозов.