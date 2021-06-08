В Набережных Челнах программа «Наш двор» выполнена на 20%

В Набережных Челнах исполнение работ по программе «Наш двор» на сегодня составляет 20%, сообщил мэр города Наиль Магдеев.

В этом году по республиканской программе капремонт проводится в 88 дворах. Весной на придомовых территориях прошли общественные обсуждения, сразу же после этого строители приступили к работам. На сегодня 20% из запланированного уже сделано.

Параллельно в городе идет доработка того, что не успели доделать в 2020 году. «Год был сложный не только из-за пандемии. Программа «Наш двор» находилась на стадии апробации, и пожелания жителей не всегда совпадали с нашими финансовыми возможностями. Сейчас мы четко понимаем, в каком русле нужно двигаться. Но работу над ошибками это не отменяет», — прозвучало в объяснении.

Из 130 дворов, включенных в список на капремонт, 120 были сданы в срок, остальные дворы примут завершенный вид уже к середине июня, сообщили в исполкоме.