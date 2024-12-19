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В Набережных Челнах до 2026 года построят новое здание горбольницы №5
Новое здание больницы №5 в Набережных Челнах планируют построить в 2025-2026 годах. Об этом на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития заявил мэр города Наиль Магдеев.
«Пятая городская больница обслуживает 17 районов всего Закамья. Для сведения, в Закамье проживает более миллиона человек. По сути, речь идет об областной больнице. Поэтому, когда мы обращаемся и говорим, что нам нужна пятая горбольница, это не про шарики-фонарики, это не про спеть и станцевать. Это жизнь и здоровье людей, продолжительность жизни людей, о которых говорит наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин. Это про то, что говорит Рустам Нургалиевич Минниханов, когда ставит задачу перед министерствами и ведомствами», – сказал Магдеев.
Градоначальник также отметил, что в Набережных Челнах настойчиво занимаются этим вопросом, сейчас готовится проектно-сметная документация.
«Надеемся, в 2025-2026 году этот объект будет реализован. Он необходим городу без вопросов, потому что жизнь и здоровье людей – это очень важно», – заключил мэр.
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