В Набережных Челнах для безопасности пассажиров трамваи оборудовали умными сервисами

Свыше трети трамваев Набережных Челнов снабдили системой умного видеонаблюдения и тревожной сигнализацией. Установленное оборудование помогает обеспечить безопасность пассажиров в общественном транспорте. Им уже оснащено несколько десятков трамваев, ежедневно перевозящих жителей автограда.

Умные видеокамеры позволяют контролировать ситуацию в салоне и в кабине водителя. На специальном мониторе водитель видит, закончили ли пассажиры высадку или посадку и можно ли закрыть двери транспорта, а также может своевременно предотвратить конфликтные ситуации, порчу имущества и другие правонарушения в салоне.

«Трамвайные пути соединяют жилые районы и промышленные зоны Набережных Челнов. За год мы перевозим более 15 млн пассажиров, совершая свыше 124 тысяч рейсов. Нам важно создать комфортные условия и обеспечить безопасность каждого жителя города и наших сотрудников. С цифровыми сервисами экосистемы МТС у нас появилась возможность контролировать состояние водителей, обстановку в салоне и снижать риски опасных ситуаций, при этом не отвлекая персонал от работы. С учетом успешного тестирования систем, мы рассматриваем возможность увеличить количество вагонов с умным видеонаблюдением и тревожной кнопкой», — рассказал Вячеслав Мигунов, заместитель генерального директора ООО «Электротранспорт».

Данные с камер также фиксируются видеорегистратором, что в случае ДТП позволяет выявить виновных и оценить действия водителя и кондуктора. При дорожном происшествии или нестандартной ситуации в салоне трамвая водитель может мгновенно оповестить диспетчера об опасности, воспользовавшись беспроводной тревожной кнопкой NB-IoT. Устройство работает на сети интернета вещей МТС и способно передавать сообщения при любом уровне сотового сигнала, не влияя при этом на работу смартфонов, находящихся в трамвае пользователей.

«Умные системы видеонаблюдения и другие сервисы используют в самых разных сферах жизни. В Татарстане они помогают бензовозам доставлять в сохранности топливо и контролируют ход строительства на трассе М7, в соседних регионах охраняют покой жителей домов и общественные пространства. Обеспечение безопасности пассажиров — одна из основных задач общественного транспорта, и современные технологии становятся большим подспорьем в этом. Мы уже оборудовали несколько десятков трамваев в Набережных Челнах комплексом умного видеонаблюдения, готовы в дальнейшем масштабировать этот проект и расширить его возможности», — рассказал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.