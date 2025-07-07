В Набережных Челнах десять семей наградят медалью «За любовь и верность»

Кульминацией «Семейной недели», приуроченной ко Дню семьи, любви и верности, в Набережных Челнах станет торжественная церемония в Органном зале, где десять семей получат медали «За любовь и верность». Об этом сообщила начальник Управления ЗАГС Автограда Равиля Зарипова.

С 2009 года этой награды уже были удостоены 113 челнинских семей. Главные герои церемонии – крепкие супружеские пары, ставшие примером любви, взаимопонимания и уважения.

Гостей праздника встретят образы Петра и Февронии, а символ верности, ромашка, станет центральным элементом оформления. В фойе организуют интерактивные зоны и мастер-классы.

Отдельной частью церемонии станет чествование семейных династий ПАО «КАМАЗ» – в преддверии 400-летия города и 50-летия выпуска первого автомобиля «КАМАЗ».

С 1 по 8 июля в Челнах проходят десятки мероприятий: концерты, мастер-классы, конкурсы, выставки и кинопоказы.

Медаль «За любовь и верность» – это общественная награда, учрежденная Оргкомитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в России. Ею ежегодно 8 июля награждают супружеские пары, прожившие в зарегистрированном браке 25 лет и более, показавшие пример крепкой семьи, взаимной любви и воспитания достойных детей.

Награда вручается в торжественной обстановке вместе с удостоверением и лацканными знаками для обоих супругов.