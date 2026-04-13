В Набережных Челнах «черных сборщиков» спецтехники назвали прямой угрозой безопасности

Фото: Деловое объединение кластеров России

В Набережных Челнах на площадках заводов «СПМ» и «Икран» прошло заседание с участием представителей власти, бизнеса и институтов развития, где «черных сборщиков» и нелегальные производства спецтехники назвали прямой угрозой безопасности и качеству экономики.

Постановку по этой теме дал руководитель комитета «Сельскохозяйственное и дорожностроительное машиностроение», управляющий «РоЭлПром» Булат Хамзин.

«Я говорю сегодня о ситуациях, когда на абсолютно легальное заводское шасси, будь то КамАЗ, МАЗ или иномарка, кустарным способом монтируется тяжёлое навесное оборудование, краны, манипуляторы, бурильная установка, гидроподъёмники, самодельные эвакуаторы. Это на сегодняшний день не абстрактная проблема, а реальные мины замедленного действия. Неправильный расчёт нагрузок или использование некачественных материалов приводит к тому, что во время работы такой техники отказывают гидравлика, тормозные системы или происходят разрывы сварных швов. Последствия – это разрушения, травмы и самое опасное – гибель людей», – отметил Хамзин.

Промышленный предприниматель Станислав Кнаус добавил, что гаражные производства не только демпингуют, но и не финансируют развитие отрасли: они не делают НИОКР, не создают нового продукта, не несут затрат на локализацию, условия труда, инженерную школу и налоговую нагрузку.

Замгендиректора «Кайдзен Технолоджи Центр» Евгений Климов и директор завода «Икран» Константин Ким выступили с примерами системной работы над качеством. Климов показал российский промышленный контур качества на примере LEAN и KAIZEN в СПМ.

«Качество не просто контролируют, а его строят таким образом, чтобы ошибка не повторялась. Качество — это показатель эффективности всей организации», – подчеркнул Ким.

Сергей Майоров напомнил, что государство поощряет качественного локализованного производителя через 719-е постановление, но если спорные игроки проходят в контур «российскости», об этом надо говорить публично – это вопрос недобросовестной конкуренции и правоприменения.

Итогом обсуждения стала разработка защитного механизма рынка от «черных сборщиков», включая контроль происхождения агрегатов, подтверждение соответствия, прослеживаемость продукции и усиление правоприменения.

Также в ходе мероприятия представили примеры локализации и импортозамещения: автомобиль на базе КамАЗ-6568 поколения К5 с краном-манипулятором татарстанского производства, промышленный пятиосевой 3D-принтер челнинской компании «Воплощение» и гидромеханическую коробку передач группы КОМ. На площадке «Икрана» отметили развитие лицензионного сотрудничества с южнокорейской компанией DongYang.