В Набережных Челнах будут развернуты дополнительные пункты вакцинации

В Набережных Челнах в ближайшее время будут развернуты дополнительные пункты вакцинации от коронавируса. Об этом на пресс-конференции в Автограде сообщил начальник Управления здравоохранения Челнов Александр Николаев.

«Сейчас мы рассматриваем открытие дополнительных пунктов вакцинации. В ближайшие дни мы сообщим места и режим работы. Рассматриваем несколько вариантов», — отметил Николаев.

На сегодняшний день в городе продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Всего в Челны поступило 222 150 доз вакцин. Первым компонентом вакцинированы более 202 075 человек, вторым — 134 509.

Вакцинация организована во всех взрослых поликлиниках города, в торговых центрах «Тулпар» и «Мегастрой». За последние сутки первый компонент прививки получили 3 420 человек, второй — 2 777.

«Отмечаем рост горожан, получающих второй компонент вакцины», — отметил глава горздрава.