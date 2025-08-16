В Набережных Челнах брат и сестра сыграли свадьбы в один день

В Набережных Челнах в городском ЗАГСе состоялось необычное торжество – сразу две свадьбы в один день. Родные брат и сестра решили узаконить свои отношения в один и тот же момент. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Счастливыми супругами стали Рамис и Лейсан, а также Алиса и Рамиль. Таким образом, два семейных союза были зарегистрированы в ходе одной церемонии.

Сотрудники ЗАГСа пожелали новобрачным уюта, взаимопонимания и радости, отметив, что их союз станет символом «двойной любви, двойных улыбок и двойных воспоминаний».