В Набережных Челнах более 140 тысяч жителей в возрасте от 14 до 35 лет

В Набережных Челнах проживают 140 тысяч человек в возрасте от 14 до 35 лет – это четверть населения города, сообщила начальник Управления по делам молодежи исполкома Лейсан Видинеева на аппаратном совещании. Всего численность населения города составляет 548 221 человек.

Под руководством управления работают 9 учреждений молодежной сферы. Инфраструктура зданий практически полностью обновлена: капитальный ремонт проведен во всех 28 подростковых клубах, а в 2025 году обновлены клуб «Проспект» и молодежный центр «Орион».

Благодаря слаженной работе учреждений государственная молодежная политика Набережных Челнов уже три года признается лидером по эффективности среди муниципалитетов Республики Татарстан.

В своей деятельности управление учитывает различные группы молодежи, включая социально активную молодежь и категории, требующие особого внимания.

Ежегодно реализуется около 165 проектов и программ, проводится более 6 тысяч мероприятий, охватывающих свыше 300 тысяч человек.

В 98 кружках и секциях на постоянной основе занимаются 3 330 человек, среди которых преимущественно воспитанники из неполных, многодетных, малообеспеченных семей и молодежь, нуждающаяся в особой поддержке.

Особое внимание уделяется массовым мероприятиям на общественных пространствах, летним досуговым площадкам «Нескучный двор» и загородным профильным лагерям, которые помогают не только отдохнуть, но и выявить таланты у молодежи. Ежегодно отдых организуется для более чем 19 тысяч детей.

Еще одним востребованным форматом работы является организация временных рабочих мест для подростков. Прошлым летом трудоустроены 2 405 человек, а 1 483 студента приняли участие в отрядах и трудовых бригадах.