В Набережных Челнах без аттестата остались почти 200 выпускников 9-х классов 

В этом году в Набережных Челнах 183 выпускника девятых классов не смогли справиться с экзаменами и остались без аттестата. Пересдача данных предметов пройдет в сентябре, сообщают «Челнинские известия».

По данным издания, среднюю отметку от четырех баллов получили девять образовательных учреждений города: школы № 2, 26, 36, 57, 61, 76, 77, 78, 79. Обладателями аттестата с отличием стали 249 выпускников 9-х классов.

Как ранее заявил начальник Управления образования и молодежи Автограда Рустем Хузин, лишь 42% выпускников колледжей нашли работу по специальности. Еще 22,8% проходят службу в армии.