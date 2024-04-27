В Набережных Челнах бетонная плита упала на водителя самосвала

В Набережных Челнах на предприятии по производству бетона на одного из работников рухнула бетонная плита. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Бетонную дорожную плиту весом 4 тонны подняли при помощи автокрана. 55-летний мужчина получил множественные травмы, поэтому пожарные вместе с очевидцами крайне аккуратно извлекли пострадавшего из кузова самосвала и транспортировали на носилках к медикам.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

По данным прокуратуры, ЧП произошло на территории ООО«Бетон Мегаполис». По факту случившегося прокуратура начала проверку, сообщает официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.