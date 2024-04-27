Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Набережных Челнах бетонная плита упала на водителя самосвала
В Набережных Челнах на предприятии по производству бетона на одного из работников рухнула бетонная плита. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Бетонную дорожную плиту весом 4 тонны подняли при помощи автокрана. 55-летний мужчина получил множественные травмы, поэтому пожарные вместе с очевидцами крайне аккуратно извлекли пострадавшего из кузова самосвала и транспортировали на носилках к медикам.
По данным прокуратуры, ЧП произошло на территории ООО«Бетон Мегаполис». По факту случившегося прокуратура начала проверку, сообщает официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников