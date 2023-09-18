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В Набережных Челнах автохам на легковушке проехался по набережной
В прокуратуре Набережных Челнов изучено появившееся в соцсетях видео с водителем, который проехался по городской набережной.
Сегодня в местных Telegram-каналах появилась видеозапись, автор которого рассказывает, что неизвестный на автомобиле проехался по городской набережной. После этого, по словам автора, автохам сбил ребенка и прокатил на капоте пешехода.
«Для организации проверки информация о возможных правонарушениях направлена ГИБДД», – сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
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